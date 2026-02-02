Previsto un impegno economico iniziale di 5 milioni di euro, rispetto ad una dotazione complessiva di 11 milioni

Parte finalmente Agromed. Dalla prossima settimana potranno avviarsi i lavori del primo lotto nel capannone ex Miroglio di Castellaneta. Previsto un impegno economico iniziale di 5 milioni di euro, rispetto ad una dotazione complessiva di 11 milioni.

Da domani, inoltre, la società dell’agroalimentare, partecipata dalla Camera di Commercio di Taranto e Brindisi sarà a Berlino per partecipare alla fiera internazionale del comparto agricolo. Produzione e commercializzare, queste le sfide per il futuro. Che è già partito.