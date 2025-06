Fiume Lato: terminati i lavori sulla tratta Taranto – Potenza

Proseguono fino al 30 giugno i lavori sulla Potenza-Battipaglia

E’ ripresa oggi, come da cronoprogramma, la circolazione ferroviaria sulla linea Taranto-Potenza dopo che, dal 22 aprile al 31 maggio, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha ultimato la sostituzione del ponte ferroviario sul fiume Lato tra Palagiano-Chiatona e Castellaneta Marina (nel Tarantino) e svolto alcuni interventi di manutenzione straordinaria di gallerie e opere d’arte tra Campomaggiore (Potenza) e Grassano (Matera).

Gli interventi programmati – che seguono quelli già realizzati nel 2024 – “sono necessari – sottolinea una nota – per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, un’ottimizzazione dei tempi di viaggio”.

Rfi rende noto, inoltre, che proseguono fino al 30 giugno i lavori sulla linea Potenza – Battipaglia che consistono nel rinnovamento dei binari con l’innovativo sistema Fast System Overail, velocizzazione degli itinerari in deviata da 30 km/h a 60 km/h, realizzazione di sottopassaggi pedonali, ascensori, pensiline, adeguamento dei marciapiedi e, infine, adeguamento degli impianti di sicurezza e segnalamenti e degli impianti di gestione della circolazione all’interno delle stazioni di Eboli (Salerno) e Picerno (Potenza).

Per garantire lo svolgimento dei lavori programmati sono state adottate modifiche alla circolazione dei treni.

