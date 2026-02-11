Fondi statali, la Corte dei Conti sollecita la Puglia: “Completare le opere senza ulteriori ritardi”

Le verifiche hanno interessato investimenti per oltre 152 milioni di euro dal 2021 al 2026

Un monitoraggio più stringente sull’esecuzione delle opere, sulla tempestività dei cicli di pagamento ed un’azione di sollecito verso i beneficiari dei contributi, per completare le opere finanziate nei tempi previsti, o comunque, senza ulteriori ritardi: sono queste le richieste che la Corte dei Conti (sezione regionale di controllo per la Puglia) ha avanzato alla Regione Puglia approvando il secondo e conclusivo referto sull’utilizzo dei contributi statali per le annualità dal 2021 al 2026.

L’audit ha così analizzato, come si legge in una nota della stessa sezione della Corte dei Conti, la capacità di spesa dei soggetti attuatori e la regolarità dei flussi finanziari da parte della Regione Puglia. Le attività di verifica sono riferite ad una totale di oltre 152 milioni di euro (di cui circa 131 milioni di euro come contributi indiretti destinati a soggetti attuatori locali e la restante parte come contributi direttamente gestiti dalla Regione).

Gli interventi finanziati in numero maggiore sono quelli relativi alla “Messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei Comuni” e la “Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale”: su 342 progetti complessivi, le opere sono 228, pari al 49,70% del finanziamento totale concesso. Viene inoltre evidenziato che le opere “singolarmente più significative sono i 48 interventi inerenti alla ‘Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico’ che complessivamente rappresentano una percentuale di finanziamento pari al 33,50 sul totale”. La maggior parte delle osservazioni riguardano le attività di rendicontazione, valutando 93 iniziative progettuali. Altre osservazioni fanno riferimento, invece allo stato di avanzamento (59 iniziative). (Ansa)