Formazione, Its Academy Mobilità e Pitagora insieme per nuove opportunità

Presentato questa mattina il nuovo percorso 4+2 tra Ites Pitagora di Taranto e ITS Academy Mobilità. Un’occasione per i giovani, una scelta strategica per l’innovazione e il mondo del lavoro

ITS Academy Mobilità e Ites Pitagora di Taranto in partnership con il 4+2. Dall’anno scolastico 2026/’27 gli studenti avranno a disposizione una nuove opportunità. Un percorso di istruzione e di formazione che abbraccia diverse professionalità nell’ambito della gestione dei sistemi aziendali e dell’utilizzo di robotica e altre tecnologie avanzate. In quattro anni gli studenti conseguiranno il diploma, in sei acquisiranno un’elevata specializzazione professionale approdando al contesto occupazionale e al mondo delle imprese.

Il progetto è stato presentato questa mattina nella sala conferenze di ITS Academy Mobilità, a Taranto. Sono intervenuti: Nadia Bonucci, dirigente scolastica Ites Pitagora; Silvio Busico, presidente ITS Academy Mobilità; Luigia Tocci, direttore ITS Academy Mobilità; Alessandra Fiusco, dirigente scolastica Cpia Tarantop (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti); Biagio Provenzale, responsabile rapporti con le imprese di ITS Academy Mobilità.

“E’ una grande occasione per il nostro territorio – ha sottolineato il presidente di ITS Academy Mobilità Silvio Busico – una grande progettualità che nasce dalla riforma voluta dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Con il 4+2 innestiamo nel sistema scolastico competenze ed esperienze immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. Gli studenti che si iscriveranno al Pitagora con il 4+2 conseguiranno il diploma al quarto anno, poi approderanno al biennio formativo di ITS Academy Mobilità durante il quale acquisiranno una preparazione specifica ed effettueranno stage nelle aziende partner. Sono particolarmente legato all’Istituto Pitagora per essere un ex studente di questa scuola; per cui c’è una doppia emozione nel presentare questo nuovo percorso”.

Secondo la dirigente scolastica del Pitagora, Nadia Bonucci “l’attivazione del nuovo percorso rappresenta una scelta strategica per ampliare e innovare l’offerta formativa dell’Istituto. Il modello didattico punta su attività laboratoriali, competenze STEM e forte raccordo con il mondo produttivo, garantendo continuità con i percorsi ITS e offrendo concrete opportunità di specializzazione e occupabilità qualificata. Si tratta di un investimento sulla qualità della formazione e sul futuro professionale degli studenti. Il percorso valorizza in modo particolare l’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali del Pitagora, evidenziandone la vocazione digitale, gestionale e tecnologica. Si sviluppa in coerenza con i percorsi di alta specializzazione ITS, soprattutto negli ambiti dei sistemi automatizzati e della robotica applicata ai processi logistici e aziendali, contribuendo a costruire competenze avanzate e immediatamente spendibili in un mercato del lavoro sempre più orientato alle professioni digitali”.

“Con questo progetto abbracciamo due aree di specializzazione – ha spiegato Luigia Tocci, direttore di ITS Academy mobilità – la prima è quella della supply chain, la seconda è legata all’utilizzo delle tecnologie, compreso la robotica, nei settori produttivi. Il percorso comprende la creazione di diverse professionalità: approvvigionamento, gestione dei sistemi aziendali, gestione della logistica, utilizzo delle tecnologie innovative, tutto al servizio delle attività aziendali”.

Biagio Provenzale ha fatto riferimento allo stretto rapporto tra ITS Academy Mobilità e il sistema delle imprese, a cominciare da Alis, l’Associazione della logisitica e dell’intermodalità sostenibile con oltre 2450 realtà associate, 150 miliardi di fatturato aggregato e oltre 476mila lavoratori. Infine, la dirigente scolastica del Cpia, Alessandra Fiusco Taranto ha spiegato l’importanza di offrire una seconda possibilità di istruzione e formazione agli stranieri ed a quanti hanno superato l’età della scuola dell’obbligo.