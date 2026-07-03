venerdì 3 Luglio 26
CP

Frecciarossa, Decaro: “Ricatto per Taranto e i Tarantini”

Primo Piano

Articoli Correlati

Taranto, Frecciarossa: le dichiarazioni di Bitetti

CP -
Il sindaco: "Bene la Regione, ma ora il Governo investa per rafforzare i trasporti dell’intero arco ionico” Accogliamo con favore la decisione della Regione Puglia...
Read more

Frecciarossa, Confartigianato: “Serve una strategia, non interventi tampone”

CP -
L'associazione condivide l'allarme del sindaco Bitetti sul possibile ridimensionamento del collegamento con Roma, ma invita ad allargare il confronto. “La vera sfida è costruire...
Read more

Taranto guarda ai Giochi: il Ponte Girevole si veste di luce con “Embrace the Future”

CP -
L'installazione resterà visibile fino a metà settembre e accompagnerà la città verso l'inizio della manifestazione in programma dal 21 agosto al 3 settembre A cinquanta...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand