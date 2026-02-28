Fuori Festival: Nuovarredo trasforma l’hospitality in un’esperienza sensoriale

Protagonisti dell’evento gli chef Antonella Ricci e Vinod Sookar, che hanno regalato ai presenti momenti di gusto e di condivisione, trasformando ogni show cooking in un’esperienza conviviale capace di unire creatività, tecnica e spettacolo

Durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo, il Salotto delle Celebrità si è confermato una delle location più dinamiche e coinvolgenti del Fuori Festival, richiamando non solo volti dello spettacolo ma anche eccellenze del design italiano. In questo scenario prestigioso, Nuovarredo ha portato il proprio contributo di stile e innovazione, trasformando lo spazio dell’hospitality in un vero e proprio palcoscenico di design e gastronomia.

La storica azienda di arredamento italiana ha allestito una postazione di show cooking attorno a una cucina Nuovarredo, creando un’ambientazione elegante e funzionale dove il design Made in Italy ha fatto da cornice alle performance culinarie.

Protagonisti ai fornelli sono stati gli chef Antonella Ricci e Vinod Sookar, figure autorevoli nel panorama gastronomico contemporaneo italiano. Grazie alla loro presenza, ogni giornata al Salotto delle Celebrità ha offerto momenti di gusto e condivisione per artisti, ospiti e media, con piatti preparati live e presentati in un dialogo continuo tra tradizione, innovazione e spettacolo.

La partecipazione di Nuovarredo conferma come design e alta cucina possano fondersi per offrire esperienze sensoriali uniche, facendo vivere al pubblico il festival non solo come evento musicale ma anche come celebrazione delle eccellenze italiane.