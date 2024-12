Giannuzzi di Manduria, Borraccino: “Stiamo continuando a potenziare l’ospedale”

Incontro con le istituzioni locali per rafforzare il nosocomio, con nuove assunzioni e progetti in arrivo

“In occasione della messa con il Vescovo e dello scambio degli auguri natalizi, sono stato all’ospedale di Manduria, insieme al direttore sanitario della Asl Taranto Aldo Minerba, alla direttrice sanitaria del presidio ospedaliero Mina Farilla e al sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro”, dichiara Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

Con il presidente pugliese, Michele Emiliano, continuano i lavori per rafforzare il presidio ospedaliero “che deve restare il punto di riferimento sanitario per la parte orientale della provincia di Taranto”. Nel corso di un incontro con la direttrice Farilla, insieme ad alcuni primari, dirigenti medici e operatori sanitari, Borraccino ha condiviso il grande lavoro messo in campo per rafforzare il nosocomio.

È evidente che, in pochi mesi, sono stati completati i processi di assunzione per i primari della radiologia e della cardiologia, rispettivamente il dottor Modoni e la dottoressa Rodio, entrambi già in servizio da alcune settimane. Inoltre, la selezione per il primario di medicina è in fase conclusiva e il vincitore entrerà a breve in servizio. Nei prossimi giorni, si prevede inoltre l’arrivo di nuovi cardiologi per la tanto attesa riapertura del reparto, accompagnati anche da nefrologi, subito dopo la chiusura del concorso attualmente in corso. Recentemente, si è insediata la nuova direttrice sanitaria del presidio, la dottoressa Farilla, a seguito della procedura concorsuale.

“Col Presidente Emiliano e con il nuovo assessore alla sanità Piemontese, continueremo a lavorare in sinergia con le altre istituzioni del territorio per rafforzare sempre di più l’Ospedale di Manduria”, conclude Borraccino.