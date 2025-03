Giochi 2026, nasce la Fondazione per lo sport con mezzo milione di euro

L’iniziativa, annunciata dal commissario Ferrarese, parte con un fondo iniziale destinati principalmente a calcio e basket

Questa mattina, presso la Camera di Commercio a Taranto, è stata presentata un’importante iniziativa per il rilancio dello sport cittadino. Il Commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, ha ufficializzato la nascita di una Fondazione no-profit che sosterrà una polisportiva tarantina, partendo da una base di 500.000 euro. Queste somme iniziali saranno destinate alle compagini cittadine con maggiori difficoltà, in particolare quelle del calcio e del basket.

Il progetto, che vede il coinvolgimento di aziende locali e nazionali, mira a garantire stabilità al movimento sportivo in vista dei Giochi del 2026. La Fondazione rappresenterà un punto di riferimento per potenziali investitori interessati alla ripartenza del calcio tarantino, con lo stadio Iacovone al centro del progetto.

Il Comitato organizzatore dei Giochi ha però precisato che non sponsorizzerà direttamente le squadre, per mantenere un equilibrio tra le diverse discipline sportive. Si rende noto che la Fondazione avrà un ruolo di supplenza: nel momento in cui ci saranno altre imprese pronte a investire, la fondazione si farà da parte.