Giochi del Mediterraneo, Abodi: “Taranto partita da zero ma ora pronta alla sfida”

“Due anni di lavoro straordinario per un evento in sicurezza”

“Se ci pensiamo bene, chi ha memoria ricorda come abbiamo trovato la situazione a fine 2023. Abbiamo iniziato da zero e poter dire che tutti questi impegni sono stati portati avanti in così poco tempo dimostra quanto sia operosa la nostra nazione”.

Lo ha affermato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi durante l’incontro “Taranto 2026 – A 50 giorni dai Giochi del Mediterraneo.

“Bilancio, prospettive ed eredità”. Abodi ha sottolineato il valore del percorso organizzativo che sta portando ai Giochi: “È il frutto di due anni di un lavoro straordinario, fatto con condizioni di massima sicurezza, massimo rispetto per le persone che lavorano nei cantieri e massimo rispetto della libertà, che non è un tema secondario”.

Il ministro ha poi rivolto un ringraziamento alle strutture impegnate nella realizzazione dell’evento: “Complimenti al commissario e a tutta la sua struttura, a Carlo Molfetta, Bruno Campanile e a tutto il Comitato Organizzatore. Complimenti anche a Sport e Salute, che dà un supporto prezioso e costante”.

Abodi ha evidenziato come Taranto 2026 rappresenti una dimostrazione delle capacità italiane nell’organizzazione di grandi eventi: “Non considero questa esperienza un’emulazione di altri modelli, perché qui abbiamo lavorato rispettando le persone, i territori e i principi fondamentali”. “Questi Giochi – ha concluso – sono una prova dell’eccellenza nazionale e della capacità dell’Italia di ospitare il mondo attraverso lo sport”. (Ansa)