Giochi del Mediterraneo, al via con la cerimonia di apertura

Domani 21 agosto, tutto pronto per l’ inizio della manifestazione sportiva che vedrà protagonista la città di Taranto. Atteso l’ arrivo del Presidente Mattarella

Taranto è pronta ad accendere i riflettori sul Mediterraneo. Venerdì 21 agosto, allo Stadio Iacovone, la Cerimonia di Apertura darà ufficialmente il via alla ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma fino al 3 settembre: 26 Nazioni, 3.803 atleti e 33 sport per uno dei più grandi eventi internazionali mai ospitati in Puglia. L’attesa – fanno sapere – è testimoniata anche dalla risposta del pubblico con il rinnovato Stadio Iacovone tutto esaurito per la serata che segnerà l’inizio ufficiale di Taranto 2026.



La Cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 2. Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a pronunciare la formula ufficiale di apertura dei Giochi. In tribuna d’onore, insieme al Capo dello Stato, siederanno il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ministri e alcune tra le più alte cariche istituzionali. Durante la Cerimonia sono previsti i discorsi di Massimo Ferrarese, Presidente del Comitato Organizzatore di Taranto 2026, e Mehrez Boussayene, Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo.



La Cerimonia – aggiungono – segnerà anche l’ingresso ufficiale delle delegazioni protagoniste di Taranto 2026. L’Italia si presenta ai Giochi con la squadra più numerosa della manifestazione: 497 atleti, 259 uomini e 238 donne, impegnati in tutte le discipline del programma. A guidare l’Italia Team nella Cerimonia saranno i due portabandiera Azzurri Filippo Tortu, campione olimpico dell’atletica, e Irma Testa, medaglia olimpica nel pugilato.



La Cerimonia di Apertura – fanno sapere – è ideata e realizzata da G2 Eventi – Gruppo Casta Diva. Francesco Paolo Conticello è il Direttore Creativo e Angelo Bonello è il Direttore Artistico. Il filo conduttore sarà il futuro raccontato attraverso gli occhi di un ragazzo di Taranto: un viaggio che intreccerà la storia della città, il mare, i delfini, gli atleti della Magna Grecia e i valori dello sport, richiamando il motto di Taranto 2026, “Embrace the Future”–

“Abbracciamo il Futuro”.

Sul fronte artistico saranno protagonisti Serena Brancale, Mietta e Al Bano. A cantare l’Inno nazionale sarà il giovane Simone Grande, vincitore di The Voice Kids. Le coreografie saranno curate da Thomas Signorelli e dal suo team. La Cerimonia rappresenterà il momento simbolico che aprirà quattordici giorni di sport e incontri tra le diverse sponde del Mediterraneo, riportando la manifestazione in Puglia dopo Bari 1997. Taranto 2026 è infatti la quarta edizione italiana e la seconda ospitata in Puglia.



INFORMAZIONI PER RAGGIUNGERE LO STADIO

In vista della Cerimonia di Apertura, il Comune di Taranto e il Comitato Organizzatore, hanno diffuso specifiche disposizioni relative all’accesso allo Stadio Iacovone. Considerate le limitazioni alla circolazione e alla sosta, si raccomanda agli spettatori di programmare in anticipo gli spostamenti, non usare auto proprie e servirsi del sistema Park&Ride o delle navette dedicate predisposte da Kyma Mobilità, così da agevolare le operazioni di sicurezza e garantire un afflusso e un deflusso ordinati dallo stadio. Le navette di Kyma Mobilità partiranno dai parcheggi di scambio (ospedale San Cataldo, Cimino, Bernardini, SS106 e Democrate). Il servizio sarà operativo a partire dalle 8 del mattino con corse ogni 20 minuti, fino al completo deflusso degli spettatori al termine della Cerimonia (ulteriori informazioni sul sito https://www.kymamobilita.it/).

Le persone con disabilità e i loro accompagnatori – che entreranno dal Check Point Nord per accedere alla Tribuna Est – potranno usufruire di due aree parcheggio dedicate, situate la prima alla convergenza tra viale Trentino e via Ancona, la seconda tra piazza Spagnoletti e via Candelli, dalle quali partiranno le navette per lo stadio. Per quanto riguarda l’accesso alla struttura, lo Stadio Iacovone dispone di due distinti punti di ingresso, il Check Point Nord e il Check Point Sud, ciascuno dei quali consente di raggiungere esclusivamente specifiche tribune o porzioni di tribuna. Gli spettatori sono

pertanto invitati a verificare il settore riportato sul proprio biglietto e a recarsi direttamente al Check Point corrispondente.

In particolare, dal Check Point Nord sarà possibile accedere alla Curva Nord, alla Tribuna Est e alla Tribuna Ovest – Lato Nord, mentre il Check Point Sud sarà riservato agli spettatori diretti alla Curva Sud, inclusa la Curva Sud – Ospiti, e alla Tribuna Ovest – Lato Sud. Anche la modalità di assegnazione dei posti varia in base all’anello: nel primo anello il posto è assegnato e corrisponde a quello indicato sul biglietto, mentre nel secondo anello i posti non sono riservati. I minori accompagnati, fino a 4 anni di età entrano gratuitamente, ma dovranno sedere in braccio ai genitori. In allegato il piano di accesso allo Stadio e l’elenco degli oggetti che sarà vietato introdurre allo Iacovone.