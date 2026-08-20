Taranto, giochi e turismo: 100 mila biglietti venduti

Il ministero: in Puglia al 57% di saturazione, nella città dei Due Mari tutto esaurito

Effetto turismo sportivo, un traino da 12 miliardi di euro e 42 milioni di presenze in Italia L’Italia, con Taranto, si prepara a ospitare la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026.

L’appuntamento sportivo, che ha già fatto vendere 100mila biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 Nazioni, impegnati in 33 discipline, con il coinvolgimento di 3.000 volontari e 600 rappresentanti dei media accreditati.

Una manifestazione che, coniugando sport, valorizzazione e territori, rappresenta una straordinaria occasione per raccontare al mondo Taranto e la Puglia, promuovendone il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico, e rafforzando l’attrattività del Mezzogiorno e dell’Italia.



In termini turistici, nel periodo della manifestazione – spiega una nota del Ministero del Turismo che è national partner della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo – la saturazione delle strutture ricettive pugliesi presenti sulle piattaforme online raggiunge il 56,7%, con una crescita di 6,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025, dati elaborati dall’Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo.



Il sistema ricettivo della “Città dei due Mari”, in particolare, registra il tutto esaurito, tanto da predisporre anche due navi-hotel ormeggiate al porto per accogliere atleti e delegazioni.

Numeri che riconfermano la capacità attrattiva dei grandi eventi, sempre importanti volani di flussi, nonché il valore del turismo sportivo: un comparto dal giro d’affari stimato in oltre 12 miliardi di euro, in costante crescita, e capace di generare più di 42 milioni di presenze.



Le stime sulle settimane dei Giochi, tra l’altro, fanno seguito a un primo semestre dell’anno molto positivo per l’Italia, in cui la Puglia ha registrato un incremento del 7,6% degli arrivi e del 7,7% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2025.



Una crescita proseguita nel mese di luglio, con un aumento del 5,9% degli arrivi e del 6% delle presenze. In questa cornice, Taranto si afferma come protagonista, con un aumento degli arrivi del 2,8% nei primi sei mesi e, a luglio, una performance superiore alla media regionale negli arrivi, cresciuti del 6,6%, accompagnata da un incremento del 4,8% delle presenze. ( Ansa )