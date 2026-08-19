Giochi del Mediterraneo: sport, musica e cultura al Fan Village di Taranto

Al via domani in piazza Garibaldi tra eventi, talk, degustazioni e spettacoli

ll Fan Village dei XX Giochi del Mediterraneo prende forma in piazza Garibaldi a Taranto, pronto ad accogliere cittadini, visitatori e appassionati da domani al 3 settembre, ogni giorno dalle 18 alle 24.

Lo spazio porterà l’atmosfera della manifestazione fuori dagli impianti, con un programma che spazia tra sport, musica, cultura, formazione ed enogastronomia. L’inaugurazione sarà accompagnata da una parata, un flash mob e dall’Inno nazionale, prima dei saluti istituzionali



Al centro della piazza, la cassa armonica con schermi LED farà da palcoscenico a concerti, incontri e momenti di intrattenimento. Saranno presenti anche il merchandising ufficiale, gli sponsor e un infopoint sulle gare e sulle iniziative dei Giochi. Ampio spazio sarà dedicato alla valorizzazione delle produzioni e delle tradizioni mediterranee con le masterclass di PUJJE, dedicate tra l’altro all’olio pugliese, ai vini, al grano siciliano, alla cucina mediterranea, alla pizza e alla mixology. Previsti inoltre appuntamenti sul benessere e sulla meditazione.

La programmazione culturale comprende la presentazione del libro di Alessandro Brunello “Cambio vita, vado al Sud” e talk dedicati al rapporto tra sport, salute e comunità, dalla prevenzione delle dipendenze all’invecchiamento attivo. Spazio anche alla formazione con gli appuntamenti dedicati agli ITS Academy pugliesi e a Erasmus+. Sul fronte musicale sono previsti i concerti di Eufonia, l’esibizione della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e i Mediterranean DJ Set, in programma in diverse serate dalle 22.30 a mezzanotte. A completare il calendario sarà la proiezione del docufilm del regista tarantino Giuseppe Carucci “Piccolo, Grande, Infinito MARE”, dedicato al racconto e alla valorizzazione del territorio. Il Fan Village diventa così uno spazio per vivere i Giochi anche lontano dalle gare, mettendo insieme intrattenimento, cultura, identità locale e promozione delle eccellenze tarantine e mediterranee. (Ansa)