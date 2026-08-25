Giochi del Mediterraneo, Alberto di Monaco al torneo di bocce

Arrivato all’aeroporto Arlotta di Grottaglie, il sovrano ha raggiunto il Palasport di Montemesola, dove ha assistito alle finali di bocce, specialità nella quale Monaco ha partecipato schierando Alain Costa di 69 anni

C’è un ospite d’eccezione ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto: è Il principe Alberto II di Monaco.

Arrivato all’aeroporto Arlotta di Grottaglie, il sovrano ha raggiunto il Palasport di Montemesola, dove ha assistito alle finali di bocce, specialità nella quale Monaco ha partecipato schierando Alain Costa, 69 anni, il più anziano tra gli atleti ai Giochi. Quella di oggi è l’ultima delle quattro giornate dedicate alle gare di bocce.

Per l’arrivo del principe sono state predisposte misure di sicurezza rafforzate all’interno e attorno alla struttura. Alberto II è stato accolto dal sindaco di Montemesola, Vito Punzi, che lo ha accompagnato nel palazzetto, dove il principe ha anche degustato alcuni prodotti tipici del territorio. Fitto il programma della giornata del sovrano che nel pomeriggio dovrebbe assistere alle gare di vela, padel e nuoto in programma a Taranto. (Fonte e Crediti foto Ansa Puglia)

