Giochi del Mediterraneo, annullata la presentazione del “Look of the Games”

La decisione è arrivata dopo la notizia della morte di un operaio dello stabilimento ex Ilva, avvenuta questa mattina

È stata annullata la presentazione del “Look of the Games” dei Giochi del Mediterraneo, in programma questa mattina al Castello Aragonese. La decisione è maturata dopo la notizia della morte di un operaio dello stabilimento ex Ilva, avvenuta nella giornata odierna.

Il rinvio è stato disposto in segno di rispetto per la vittima e per i suoi familiari. L’iniziativa avrebbe dovuto svelare ufficialmente l’identità visiva della manifestazione sportiva, tappa simbolica nel percorso di avvicinamento ai Giochi.