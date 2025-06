Giochi del Mediterraneo, Bitetti partecipa per la prima volta al Consiglio Direttivo

“Ho voluto essere presente perché desidero che i progetti già avviati siano portati a compimento nel migliore e più breve tempo possibile. Per questo, garantisco la massima collaborazione dell’amministrazione comunale”

Per la prima volta il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha preso parte per la prima volta al Consiglio Direttivo dei Giochi del Mediterraneo, un passaggio fondamentale per monitorare e accelerare l’organizzazione dell’importante evento sportivo internazionale che vedrà protagonista la città nel 2026.

Nel corso della riunione, il primo cittadino ha rivolto un sentito ringraziamento al commissario dei giochi Massimo Ferrarese, al direttore generale Carlo De Molfetta, al delegato della Regione Puglia Mattia Giorno per l’impegno e il lavoro svolto fino ad oggi.

“Ho voluto essere presente – ha dichiarato Bitetti – perché desidero che i progetti già avviati siano portati a compimento nel migliore e più breve tempo possibile. Per questo, garantisco la massima collaborazione dell’amministrazione comunale”.

La presenza del sindaco ha sottolineato la volontà di costruire un percorso condiviso tra istituzioni, territorio e comunità, in vista di un evento che rappresenta un’occasione storica per Taranto anche per l’eredità che lasceranno. Subito dopo il consiglio direttivo la riunione è proseguita con un incontro con i dirigenti di Sport e Salute.