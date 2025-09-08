lunedì 8 Settembre 25
CP

Giochi del Mediterraneo: “Cantieri in linea con i cronoprogrammi stabiliti”

Primo Piano

Articoli Correlati

Massafra, torna la Giornata della Mobilità Sostenibile

CP -
di Angelo Nasuto Il 19 settembre Massafra celebrerà la Giornata della Mobilità Sostenibile: studenti, famiglie e insegnanti invitati a lasciare l’auto a casa per una...
Read more

Calliope a Expo Osaka: l’innovazione a favore dei territori

CP -
Missione in Giappone per la Cte e il comune di Taranto: presentati i risultati dei primi due anni di attività e ricerca Come la ricerca...
Read more

CISL FP, Taranto: “Il vecchio ‘errore’ del Genio Marina di Taranto sui dipendenti civili”

CP -
A ottobre il verdetto della Cassazione su la spiaggia di Saint Bon Il prossimo 15 ottobre, la Cassazione deciderà se i dipendenti civili della Difesa di...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand