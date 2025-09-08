Giochi del Mediterraneo: “Cantieri in linea con i cronoprogrammi stabiliti”

L’ ok del Commissario Massimo Ferrarese

“È con grande soddisfazione – ha dichiarato il Commissario Straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese – che, da dicembre 2023 ad oggi, in venti mesi di lavoro, dopo aver completato tutte le progettazioni e le gare, e con i cantieri già avviati, la situazione è esattamente in linea con i cronoprogrammi stabiliti.”

In occasione della riunione con i Ministri, Ferrarese anticipato la relazione dettagliata sull’andamento dei lavori per i Giochi del Mediterraneo.

“Non solo sono già stati conclusi quattro interventi su quarantuno-ha affermato – ma prevediamo di completare trenta cantieri entro il mese di marzo. Per i cantieri più complessi, l’andamento dei lavori conferma la conclusione entro giugno, con l’obiettivo ambizioso di alcune imprese di terminare persino in anticipo.

Finora-ha poi concluso-abbiamo centrato completamente il nostro obiettivo e lavoreremo ininterrottamente per realizzare tutto come previsto.”