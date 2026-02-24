Giochi del Mediterraneo, Cesareo: “Serve una programmazione condivisa”

Il Presidente della Camera di Commercio di Brindisi – Taranto: “L’eredità dei Giochi si può costruire solo con gli stakeholder”

“I Giochi del Mediterraneo sono una straordinaria opportunità per Taranto e per tutta l’area vasta jonico – adriatica, e sono lieto che il Ministro Abodi abbia potuto verificare il buon andamento dei lavori infrastrutturali. Ma il vero successo dei Giochi non si misurerà solo sulla qualità dell’evento sportivo – naturalmente necessaria e auspicata – ma soprattutto sulla capacità di trasformare la loro eredità in un motore stabile di sviluppo, evitando che le nuove strutture diventino nel tempo un peso per la comunità”. Commenta così il Presidente della Camera di commercio di Brindisi – Taranto, la recente visita del Ministro dello Sport a Taranto agli impianti sportivi, fra i quali lo Stadio del Nuoto.

Il Presidente Cesareo richiama l’attenzione sul tema della governance post-evento. Dalla stampa si apprende che il Comune avrebbe affidato a PWC un incarico finalizzato proprio alla definizione del modello di gestione degli impianti. “Siamo fiduciosi che questo studio sarà utile, ma la nostra attenzione è massima perché si tratta di un passaggio, pur fondamentale, non sufficiente. – Sottolinea – Un impianto sportivo vive e prospera grazie ad un corretto modello gestionale che si deve però innestare in un ecosistema territoriale reso forte, competitivo e integrato.

La sostenibilità a lungo termine degli impianti dipenderà da una pluralità di fattori: la capacità di stringere sin d’ora accordi solidi con le federazioni sportive, la programmazione di eventi continuativi di richiamo, l’attrattività del territorio per investimenti, sponsorizzazioni e nuove imprese, l’efficienza dei trasporti e dei collegamenti, la dimensione e la qualità del sistema ricettivo, il coinvolgimento attivo e preventivo della comunità economica e sociale. Allo stato attuale questi punti non sono ancora adeguatamente sviluppati, anzi rappresentano debolezze del sistema.

Secondo il presidente della Camera di Commercio di Brindisi Taranto non è possibile ragionare per compartimenti stagni. “L’eredità dei Giochi deve tradursi nella creazione di filiere legate allo sport. Per questo serve avviare subito un confronto strutturato con gli stakeholder. – Prosegue la nota – La Camera, in quanto prima istituzione economica del territorio, è pienamente disponibile per mettere in campo competenze e strumenti di analisi per contribuire alla definizione di un modello post-Giochi che valorizzi in modo duraturo gli investimenti realizzati, trasformando un grande evento sportivo in una ‘infrastruttura’ permanente di crescita. – Conclude Cesareo – Vogliamo che le nostre imprese siano protagoniste e che l’interesse generale e futuro del sistema economico sia il faro che guida, anche in questa fase, ogni scelta strategica”.