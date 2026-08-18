Giochi del Mediterraneo, Comune e Kyma: 800 Mila euro per decoro e pulizia

Mattia Giorno:”Abbiamo fatto un grande gioco di squadra”

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Un investimento di oltre 800 mila euro, l’impiego di 73 unità aggiuntive, l’arrivo di circa 20 nuovi mezzi, alcuni dei quali Full Electric, oltre ad un programma di interventi straordinari di pulizia e spazzamento per tutta la durata dei Giochi del Mediterraneo. È il Piano presentato questa mattina dall’Amministrazione comunale e da Kyma Ambiente alla presenza del vicesindaco, Mattia Giorno, dell’assessore alle Società Partecipate, Gianni Cataldino, dell’assessore all’Ambiente, Fulvia Gravame, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Lucio Lonoce, e dell’amministratore unico di Kyma Ambiente, Gaetano Nacci.

Questa mattina la presentazione del Piano Straordinario nella nuova area parcheggio di Kyma Mobilità, realizzata nei pressi della clinica Bernardini.

L’intervento è stato predisposto per garantire standard elevati di igiene urbana e decoro durante lo svolgimento della manifestazione sportiva internazionale con un potenziamento significativo dei servizi di pulizia, raccolta differenziata, raccolta delle deiezioni canine, spazzamento manuale e meccanizzato.

I nuovi mezzi saranno impiegati prioritariamente nelle aree interessate dalle competizioni sportive, nel Borgo, sul lungomare e lungo i percorsi che ospiteranno le gare su strada, mentre specifiche squadre saranno dedicate alle operazioni straordinarie pre e post evento.

“Abbiamo fatto un grande gioco di squadra – ha dichiarato il vicesindaco Mattia Giorno.- Sappiamo che la città ha bisogno di presentarsi al meglio e di rispondere nel modo più adeguato a un appuntamento internazionale così importante. Per questo abbiamo previsto pulizie straordinarie prima e dopo le gare e un rafforzamento complessivo dei servizi. Ma abbiamo bisogno anche della collaborazione dei cittadini: non possiamo intervenire ogni volta che qualcuno abbandona un rifiuto. Stiamo investendo risorse importanti e chiediamo a tutti di contribuire affinché questi sforzi non vengano vanificati. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione”.

“I Giochi del Mediterraneo rappresentano uno stress test significativo e, allo stesso tempo, un’occasione di crescita – aggiunto il presidente di Kyma Ambiente Gaetano Nacci – Questa iniziativa nasce per accompagnare un evento unico, ma il nostro auspicio è che possa rappresentare anche un momento di svolta. L’obiettivo deve essere quello di trasformare ciò che oggi è straordinario in ordinario, grazie all’impegno dell’azienda e a una sempre maggiore consapevolezza da parte della comunità dell’importanza di avere cura dei beni e degli spazi pubblici”.