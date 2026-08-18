Giochi del Mediterraneo, trasporti: servizio navette per disabili

L’ iniziativa è rivolta ai possessori di C.U.D.E. (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) in occasione delle cerimonie di apertura e chiusura in programma, rispettivamente, il 21 agosto e il 3 settembre prossimi

Il Comune di Taranto ha predisposto un servizio di trasporto dedicato ai possessori di C.U.D.E. (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) per l’ imminente avvio dei Giochi del Mediterraneo.

L’ iniziativa è stata predisposta per favorire l’accessibilità e la piena partecipazione alle due principali cerimonie della manifestazione internazionale, garantendo un servizio di navetta a supporto delle persone con disabilità.

Sono state individuate – fanno sapere – apposite aree riservate nelle zone antistanti lo Stadio Iacovone, presso i Giardini Spagnoletti, nei pressi di via Candelli, e nell’area Viale Trentino/Via Ancona, secondo quanto previsto dalla planimetria predisposta dall’Amministrazione comunale.

Nelle due giornate le navette saranno disponibili nella fascia oraria16:30–18:30 e, successivamente, dalle 22:40 fino al termine delle esigenze di servizio, così da agevolare sia l’afflusso alle cerimonie sia il deflusso al termine degli eventi.



Il servizio rientra nelle attività organizzative messe in campo dall’Amministrazione comunale in vista di un appuntamento di rilevanza internazionale, con l’obiettivo di assicurare che la grande festa dello sport sia accessibile e inclusiva per tutti.

L’Amministrazione comunale – concludono – invita i cittadini interessati a prendere visione delle informazioni operative che saranno diffuse attraverso i canali istituzionali del Comune di Taranto, con particolare riferimento alle aree di sosta riservate e alle modalità di utilizzo del servizio.