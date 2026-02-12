Giochi del Mediterraneo, Corte dei Conti: ok stato di attuazione dei lavori

Significativo avanzamento rispetto a quanto rilevato nel precedente sopralluogo

Nella giornata odierna – fanno sapere – nell’ambito delle attività di controllo concomitante disposte dalla Corte dei Conti, i magistrati incaricati si sono recati presso la Struttura Commissariale per verificare lo stato di attuazione degli interventi in corso.

Ad accoglierli il Commissario Straordinario Massimo Ferrarese, alla presenza dei dirigenti della struttura, dei RUP e dei direttori dei lavori. Nel corso dell’incontro è stato illustrato, nel dettaglio, l’avanzamento di ciascun intervento previsto nel programma delle opere.

Successivamente – aggiungono – i magistrati hanno effettuato, congiuntamente alla Struttura Commissariale, un sopralluogo nei cantieri delle principali opere in realizzazione nei Comuni di Taranto e Lecce, riscontrando un significativo avanzamento rispetto a quanto rilevato nel precedente sopralluogo.

Al termine della visita, il Commissario Straordinario Massimo Ferrarese ha fornito elementi puntuali e documentati in ordine al completamento delle opere nei tempi utili per lo svolgimento della manifestazione.