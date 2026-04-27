Giochi del Mediterraneo: dopo Torricella anche Statte rischia la revoca dei lavori

Alla base della decisione, ancora in fase di valutazione, ci sarebbero i ritardi accumulati nel cantiere della struttura sportiva, destinata a ospitare eventi della manifestazione
Anche i lavori al palazzetto dello sport di Statte finiscono sotto la lente del Commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese. Dopo il caso di Torricella, dove è stato revocato l’incarico di soggetto attuatore al Comune in seguito all’inchiesta della Procura sugli appalti pilotati, si profila un possibile provvedimento analogo anche per l’amministrazione stattese.
Alla base della decisione, ancora in fase di valutazione, ci sarebbero i ritardi accumulati nel cantiere della struttura sportiva, destinata a ospitare eventi della manifestazione. Ritardi legati, secondo quanto emerge, a un conflitto tra l’impresa esecutrice e l’assise comunale.
Nella giornata di oggi è previsto un sopralluogo da parte dei tecnici della struttura commissariale, chiamati a verificare lo stato dei lavori e a individuare eventuali soluzioni per garantire il rispetto delle tempistiche.