Giochi del Mediterraneo, Ferrarese: “Sarà un’occasione di rinascita e orgoglio”

Stamattina la conferenza stampa dedicata al conto alla rovescia che, entra ufficialmente, nei cento giorni

Una straordinaria occasione di rinascita e orgoglio”. Lo ha detto il commissario straordinario e presidente del Comitato organizzatore locale, Massimo Ferrarese, nel corso della conferenza stampa dedicata ai “-100 giorni” dall’apertura dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre nel capoluogo ionico e in altri comuni pugliesi. “Stiamo costruendo un futuro. Impianti che dopo i Giochi vivranno ogni giorno. Tra cento giorni il Mediterraneo guarderà a noi”, ha aggiunto Ferrarese.

All’incontro hanno partecipato anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e il sindaco di Taranto, Pietro Bitetti. Ferrarese ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dei preparativi parlando anche dell’eredità infrastrutturale e sportiva che i Giochi lasceranno al territorio.

Nel corso della conferenza sono stati illustrati lo stato dei lavori negli impianti sportivi, il programma culturale e di intrattenimento collegato alla manifestazione, il piano ticketing e le medaglie ufficiali dei Giochi (Crediti Ansa Puglia)