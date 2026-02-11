Giochi del Mediterraneo, inviato al Governo il terzo masterplan: recuperati 34 milioni

“Non abbiamo chiesto un euro in più al Governo per far fronte ai rincari e abbiamo utilizzato questi fondi anche per migliorare gli impianti e finanziare varianti progettuali”

Prosegue la marcia di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo 2026. Con un video pubblicato sui social, il Commissario Straordinario Massimo Ferrarese ha annunciato l’invio al Governo del terzo masterplan, documento che segna una nuova fase operativa e definisce l’utilizzo delle risorse disponibili.

“Dopo due anni di lavoro siamo arrivati alla terza fase, il terzo masterplan – ha dichiarato Ferrarese – che ho appena inviato ai ministri competenti per essere autorizzato a utilizzare le somme rivenienti non soltanto dai risparmi dei ribassi, ma soprattutto dal risparmio della struttura commissariale”.

Il piano trasmesso ai Ministeri punta a ottenere il via libera per impiegare le economie di gara e i risparmi interni accumulati dalla struttura commissariale. Si tratta di 34 milioni di euro recuperati sui 175 milioni stanziati dallo Stato per l’organizzazione della manifestazione sportiva.

Una parte significativa delle risorse, circa 14 milioni di euro, è stata destinata a compensare l’aumento dei costi dei materiali registrato negli ultimi mesi. “Non abbiamo chiesto un euro in più al Governo per far fronte ai rincari – ha sottolineato il Commissario – e abbiamo utilizzato questi fondi anche per migliorare gli impianti e finanziare varianti progettuali”. Tra gli interventi previsti figurano opere aggiuntive e di supporto: nuovi parcheggi, il completamento dello stadio Iacovone e ulteriori strutture collegate agli impianti sportivi interessati dai lavori.

In chiusura, Ferrarese ha voluto ringraziare la struttura commissariale per il lavoro svolto e ha rivolto un appello al Governo affinché acceleri l’iter di approvazione del piano. “Ringrazio anticipatamente il Governo non soltanto per quanto fatto finora, ma per ciò che potrà fare, accelerando questo ultimo masterplan che ci darà la possibilità di realizzare anche opere non previste”.