Giochi del Mediterraneo, Molfetta: “Villaggio atleti decisione imposta e condivisa dal Comitato Internazionale”

“La soluzione delle navi da crociera è stata ed è l’unica opzione possibile. Di conseguenza, abbiamo proceduto con la gara per l’assegnazione delle navi, come già previsto”

“La scelta di ospitare gli atleti sulle navi da crociera ormeggiate nel porto di Taranto non è stata frutto di una decisione autonoma del presidente Massimo Ferrarese, ma la conseguenza diretta delle indicazioni del Comitato Internazionale, che ha stabilito in modo chiaro e vincolante che il villaggio degli atleti dovesse sorgere esclusivamente all’interno della città di Taranto, sia su terra che in mare, e non a decine di chilometri di distanza.” Lo afferma in una nota Carlo Molfetta, Direttore Generale del Nuovo Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026.

“Va inoltre precisato che la Regione Puglia non ha mai formalizzato alcuna proposta alternativa di villaggio al nostro Comitato, di cui fa parte, e per questo sorprendono le recenti dichiarazioni dell’ingegner Elio Sannicandro, ex direttore del precedente comitato e oggi in ASSET. Già il 20 marzo 2024, con una nota ufficiale, il segretario generale del Comitato Internazionale, Iakovos Filippousis, ribadiva senza margini di interpretazione che ‘il villaggio mediterraneo sarà uno e sarà situato a Taranto’. – Sottolinea – Di conseguenza, la soluzione delle navi da crociera è stata ed è l’unica opzione possibile: nota e condivisa, e già approvata dal Comitato Internazionale. Di conseguenza, abbiamo proceduto con la gara per l’assegnazione delle navi, come già previsto.

Ritengo doveroso sottolinearlo ancora una volta: il presidente Ferrarese ha sempre riportato questi fatti con trasparenza e puntualità. – Conclude Molfetta – Il nostro unico obiettivo, come nuovo Comitato Organizzatore dei Giochi, è quello di servire la verità, il successo dell’evento sportivo e i benefici che i Giochi porteranno al territorio.”