Giochi del Mediterraneo, ordigni bellici sotto il campo di gara per canoa

Uno è stato già rimosso, l’ altro sarà bonificato dalla Marina Militare

Nel Mar Piccolo, sono stati rinvenuti due ordigni bellici in prossimità del campo di gara per canoa e canottaggio in vista dei Giochi del Mediterraneo. La zona al momento è attenzionata proprio per favorire i lavori di realizzazione

Uno dei 2 ordigni è stato rimosso, per l’ altro interverrà la Marina Militare che si occuperà della bonifica attraverso lo Sdai, il reparto specialistico dello sminamento.

Il campo di gara permanente per canoa e canottaggio è situato precisamente nel secondo seno del Mar Piccolo ma raggiunge una vasta area di supporto fino alla ex stazione Torpediniere.