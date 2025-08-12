martedì 12 Agosto 25
Giochi del Mediterraneo: pubblicati gli ultimi bandi, concluso l’iter per tutti gli impianti

Ex Ilva, Emiliano a Roma: “Siamo qui per trovare un accordo”

È iniziato alle 11:30 l'incontro sull'accordo di decarbonizzazione per l'ex Ilva di Taranto "Lo spirito con il quale partecipiamo a questo evento è quello di...
San Pietro in Bevagna, scoperto lido abusivo: denunciato il titolare

I poliziotti nel comune di San Pietro in Bevagna, sul tratto di spiaggia antistante un ristorante della zona, hanno rilevato la presenza di un...
Ex Ilva, il sindaco non parteciperà all’incontro a Roma

A poche ore dal vertice per discutere l’accordo di programma, Bitetti fa sapere che non sarà presente fisicamente all'incontro al Mimit: “non ha senso...
