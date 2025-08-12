Giochi del Mediterraneo: pubblicati gli ultimi bandi, concluso l’iter per tutti gli impianti

Un risultato che segna un passo decisivo verso la realizzazione di tutti gli impianti per accogliere al meglio le competizioni del 2026
Si chiude oggi, con un importante traguardo, la fase di pubblicazione dei bandi per gli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Il Commissario Straordinario ha infatti disposto la pubblicazione, sulla piattaforma Traspare, delle gare per il Centro Nautico Torpediniere di Taranto: lavori per € 9.477.056,00 più opere complementari per € 2.733.266,00; la Copertura dello Stadio “Ettore Giardiniero” di Lecce: lavori per € 18.460.240,00.
Le offerte dovranno pervenire entro il 5 settembre 2025 alle ore 13.00.
Con queste ultime due procedure si completa il quadro delle 41 gare complessive previste.
Un risultato che segna un passo decisivo verso la realizzazione di tutti gli impianti per accogliere al meglio le competizioni del 2026.