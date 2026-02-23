Giochi del Mediterraneo, sopralluogo a Taranto del ministro Abodi

Conto alla rovescia per Taranto 2026: visita istituzionale agli impianti sportivi a 180 giorni dalla cerimonia inaugurale per verificare lo stato dei cantieri e l’avanzamento dei lavori

A sei mesi esatti dalla Cerimonia inaugurale del 21 agosto 2026, in programma allo Stadio Erasmo Iacovone, Taranto accelera verso i XX Giochi del Mediterraneo con un sopralluogo istituzionale ai cantieri degli impianti sportivi.

Nel pomeriggio arriveranno in città il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il primo vicepresidente del Comitato internazionale Mehrez Boussayene e il segretario generale Iakovos Filippousis.

La visita servirà a fare il punto sull’organizzazione e sull’avanzamento delle opere a circa 180 giorni dall’apertura dei Giochi. Con loro anche il commissario straordinario Massimo Ferrarese, affiancato dai responsabili tecnici del Comitato organizzatore e della struttura commissariale.

Obiettivo dell’incontro è verificare lo stato dei lavori e il rispetto del cronoprogramma in vista dell’evento che porterà a Taranto atleti e delegazioni da tutto il Mediterraneo.

La presenza congiunta del ministro e dei rappresentanti internazionali conferma così l’attenzione istituzionale sull’appuntamento di Taranto 2026.