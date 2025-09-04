Giochi del Mediterraneo, sopralluogo di Ferrarese alla scuola sottufficiali Mariscuola

Accompagnato dai suoi dirigenti, il Commissario Straordinario ha incontrato il comandante Giorgio Gentile

Nella mattinata di oggi, 4 settembre, il Commissario Straordinario Massimo Ferrarese, accompagnato dai suoi dirigenti, ha effettuato un sopralluogo alla scuola sottufficiali “Mariscuola” della Marina Militare a Taranto, dove ha incontrato il comandante Giorgio Gentile per visitare le strutture della scuola.

Successivamente, Ferrarese si è recato in un’altra area della Marina in Viale Virgilio e, con l’ammiraglio Vincenzo Montanaro, hanno valutato un possibile utilizzo di questi spazi in vista dei Giochi del Mediterraneo. “Un’altra tappa importante – si legge nella nota – per garantire al meglio l’accoglienza e l’organizzazione di questo grande evento internazionale.”