lunedì 9 Marzo 26
CP

Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: Svelato il “Look of the Games”

Primo Piano

Articoli Correlati

Ex Ilva, impugnato provvedimento che prevede sospensione area a caldo

CP -
Lo annunciano i promotori dell'azione inibitoria Il Tribunale ha demolito la nuova Aia (Autorizzazione integrata ambientale, ndr) propagandata dal governo Meloni come la panacea di...
Read more

Assemblea Cgil ionica sulle ragioni del NO

CP -
Nel corso dei lavori sono intervenuti Romano, magistrata che faceva parte del collegio di giudici che decise il giudizio di riesame del sequestro degli...
Read more

Sanità, Perrini: “Riconvertire in Rsa il SS. Annunziata prima dell’apertura del S. Cataldo”

CP -
È la richiesta che Renato Perrini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e vicepresidente del consiglio regionale rivolge nell'audizione che presenterà nelle commissioni Bilancio e...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand