Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: Svelato il “Look of the Games”

Un’identità visiva ispirata al mare, al movimento e alla visione di futuro della manifestazione

Il Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 presenta il “Look of the Games”, l’identità visiva che accompagnerà il racconto dell’evento e ne caratterizzerà l’immagine nei siti di gara, negli spazi urbani e in tutti i materiali ufficiali. I Giochi del Mediterraneo rappresentano molto più di una competizione sportiva: sono uno spazio di incontro e dialogo tra Paesi che condividono una storia millenaria e una cultura comune. Taranto rinnova il suo ruolo storico di crocevia del Mediterraneo, città che accoglie chi arriva dal mare e lo abbraccia.



Il linguaggio visivo nasce da forme fluide, dinamiche e organiche, che si allontanano e si avvicinano in un movimento armonico e continuo. Il progetto si ispira al Futurismo, reinterpretato in chiave contemporanea, per esprimere energia, movimento e tensione verso il domani. Il visual richiama il fluire dell’acqua, elemento centrale nell’identità dei Giochi. Il mare diventa così metafora e spazio di connessione, capace di unire popoli, culture e generazioni lungo le sponde del Mediterraneo. La palette cromatica riprende i colori identitari di Taranto: il blu e il rosso della città, l’azzurro del mare e i toni caldi del sole mediterraneo. Il bianco diventa spazio aperto di scambio: un non-colore che accoglie e unisce, creando equilibrio e leggerezza all’interno della composizione.

A completare il sistema visivo è il motto “Embrace the Future”, che racchiude la visione dei Giochi: guardare al futuro attraverso lo sport, la collaborazione tra i Paesi del Mediterraneo e il protagonismo delle nuove generazioni. Il Look of the Games accompagnerà il percorso verso il 2026 e contribuirà a rendere riconoscibile l’identità dei Giochi, trasformando Taranto e le città ospitanti in uno spazio visivo condiviso, capace di raccontare il Mediterraneo come luogo di incontro, energia e futuro.