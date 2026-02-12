Giochi del Mediterraneo, Taranto: il villaggio come base navale della Marina

Presentati ufficialmente proprio in Bit a Fiera Milano, dove si stanno svolgendo alcune delle discipline di Milano-Cortina

Dopo la neve è il mare a riportare l’Italia nell’Olimpo delle competizioni sportive internazionali con la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo 2026.

Presentati ufficialmente proprio in Bit a Fiera Milano, dove si stanno svolgendo alcune delle discipline di Milano-Cortina.

L’appuntamento è in calendario dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. Il villaggio olimpico, è stato confermato oggi, sarà su due navi da crociera ormeggiate nella base della Marina Militare della città. “Siamo sulla buona strada, stiamo ultimando le ultime pianificazioni per poi mettere a terra tutto il progetto – ha detto Carlo Molfetta, direttore generale del Comitato organizzatore – Ci saranno 26 nazioni, 33 discipline e 4500 atleti partecipanti che verranno ospitati su due navi da crociera”, Un villaggio olimpico galleggiante che sarà ospitato nella base navale militare di Taranto. “stiamo correndo per chiudere i cantieri che riusciamo a chiudere e rinviare gli altri – ha aggiunto il sindaco di Taranto Piero Bitetti – ci vuole comunque un potenziamento nei collegamenti che non possono essere soltanto strade ma anche su ferro e mettendo a punto il Sistema aeroportuale della Puglia”. “E’ l’occasione di rinnovamento e soprattutto di rigenerazione di un territorio, devastato da tutta una serie di di tematiche – ha detto l’assessora al turismo e alla promozione della Puglia Graziamaria Starace – Un territorio che merita una narrazione differente anche dal punto di vista turistico: chi viene a trovarci in Puglia la scelgono per un turismo improntato al rispetto della nostra comunità , dell’ambiente e del territorio “. (ANSA)