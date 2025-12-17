Giochi: Ferrarese smentisce il Comitato Internazionale

Dopo l’articolo pubblicato ieri su CosmoPolis, Tizzano avverte il bisogno di denunciare i ritardi sull’organizzazione dell’evento sportivo. Ma non è il Comitato che presiede che sta ponendo una serie di problemi? E il governo, il Ministro Abodi che aveva dichiarato mesi fa che fosse tutto a posto, cosa dice? Pessima storia

“Come commissario straordinario di Governo per la realizzazione degli impianti per i Giochi del Mediterraneo, smentisco con forza quanto dichiarato dal presidente del comitato internazionale e assicuro che i lavori si stanno realizzando nel rispetto del crono programma e quindi in tempo utile per lo svolgimento dei giochi. Nella qualità di presidente del comitato organizzatore dei Giochi, con la stessa forza, smentisco quanto sostenuto in ordine ai presunti ritardi nella organizzazione, imputabili allo stesso comitato. Per converso, devo rappresentare che se vulnus può individuarsi, è proprio nei comportamenti e nelle rivendicazioni del comitato internazionale che non consentono, allo stato, l’avvio e la definizione di una vasta area di servizi, che lo stesso comitato internazionale ritiene dí sua prerogativa.

Tanto, senza consentire al nostro comitato la valutazione dei costi degli stessi servizi, nel rispetto della normativa nazionale. Tale posizione, ad oggi, ha determinato un ritardo di oltre sei mesi”.