mercoledì 17 Dicembre 25
CP

Giochi: Ferrarese smentisce il Comitato Internazionale

Primo Piano

Articoli Correlati

Santissima Annunziata, Bari visita i piccoli pazienti di pediatria e oncoematologia

CP -
L'artista, nato a Taranto, é protagonista della scena artistica internazionale della nuova pop art contemporanea. L'iniziativa è stata promossa da Simba Odv e il...
Read more

Natale diffuso, ecco l’invito del Terzo Settore

CP -
Iurlano e Silvestri richiamano le associazioni all'unità: "Tutto questo sarà possibile solo se si lavora insieme, forti e coesi" Arriva il Natale diffuso. Secondo quanto...
Read more

Ex Ilva, Quaranta: “Ancora qualche giorno per valutare le due offerte”

CP -
E' quanto ha dichiarato uno dei commissari straordinari, di Acciaierie d'Italia, al programma “Sportello Italia”, su Rai Radio1 e riportato da Nova News I commissari...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand