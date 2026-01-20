Giochi Mediterraneo, Costa Crociere si fa avanti per l’ospitalità di atleti e delegazioni

Il Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 avvierà immediatamente un confronto con la compagnia per gli approfondimenti tecnici e operativi necessari alla definizione dei servizi richiesti e alla possibile fornitura delle unità navali destinate all’ospitalità delle delegazioni
Si apre uno spiraglio per l’accoglienza delle delegazioni dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La procedura negoziata per l’affidamento della fornitura delle navi da crociera, conclusasi senza offerte, è stata seguita da una manifestazione di interesse formale da parte di Costa Crociere.
Il Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 avvierà immediatamente un confronto con la compagnia per gli approfondimenti tecnici e operativi necessari alla definizione dei servizi richiesti e alla possibile fornitura delle unità navali destinate all’ospitalità delle delegazioni.
Il presidente del Comitato Organizzatore, Massimo Ferrarese, ha accolto con favore l’interesse manifestato da Costa Crociere, auspicando una collaborazione rapida ed efficace per garantire il pieno successo dell’evento.