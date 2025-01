Giochi Mediterraneo, Ferrarese: “Dispiaciuto per le dimissioni di Pelillo”

“Avevamo instaurato un rapporto di reciproca stima e fiducia. Sostituirlo non sarà semplice ma andiamo avanti come sempre con grande ottimismo verso quello che è il nostro obiettivo principale.” Riportiamo integralmente la nota

“Sono molto dispiaciuto per le dimissioni dal Consiglio direttivo dell’avvocato Pelillo il cui prezioso apporto va pubblicamente riconosciuto per impegno e competenza messi a disposizione di tutti. Avevamo instaurato un rapporto di reciproca stima e fiducia. Sostituirlo non sarà semplice ma andiamo avanti come sempre con grande ottimismo verso quello che è il nostro obiettivo principale, regalare a Taranto una bella edizione dei Giochi del Mediterraneo.” Lo afferma in una nota il Commissario straordinario e Presidente del Comitato Organizzatore, Massimo Ferrarese.