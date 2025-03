Giochi Mediterraneo: Ferrarese nomina i nuovi responsabili unici dei progetti

I nuovi tecnici sostituiranno i precedenti selezionati dal Comune di Taranto

Nella giornata di oggi, mercoledì 26 marzo, il Commissario Straordinario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese ha nominato, in sostituzione dei precedenti tecnici, come i nuovi Rup, responsabili unici dei progetti, l’ingegnere Alessandra Presicci per il Centro Polivalente Amatori Ricciardi, l’ingegnere Giuseppe Olivieri per lo stadio Erasmo Iacovone mentre, per l’impianto natatorio Torre d’Ayala, è stato scelto Walter Caprino.