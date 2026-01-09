Giochi Mediterraneo, Ferrarese: “Opportunità per Taranto, ma sono l’inizio e non il traguardo”

“Sono come una cura forte, necessaria per rimettere in moto una città che ha dato tanto e che ha pagato un prezzo altissimo, come nessun’altra città in Italia”

“I Giochi del Mediterraneo sono una grande opportunità per Taranto e per tutto il territorio, ma sono l’inizio, non il traguardo.” Così Massimo Ferrarese, commissario straordinario dei Giochi, in un post sui social.

“Sono come una cura forte, necessaria per rimettere in moto una città che ha dato tanto e che ha pagato un prezzo altissimo, come nessun’altra città in Italia. – Sottolinea – Ora però serve una grande azione condivisa e coraggiosa, che coinvolga la comunità, le imprese, le istituzioni locali, il nostro Paese e l’Europa.

I Giochi lasceranno infrastrutture, impianti e competenze, ma accenderanno anche un faro su Taranto, permettendo di conoscerla, apprezzarla e guardarla con occhi nuovi, anche all’estero. -Sta a tutti noi trasformare questa luce in lavoro, sviluppo e futuro. – Conclude Ferrarese – Taranto può farcela, ma solo se lo facciamo insieme!”