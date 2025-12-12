Giochi Mediterraneo, siglato accordo per l’ accoglienza

Federalberghi Taranto e Federalberghi Puglia si occuperanno della gestione dell’ ospitalità del personale tecnico e logistico impegnato nelle competizioni

Il Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 ha siglato un accordo strategico con Federalberghi Taranto e Federalberghi Puglia per la gestione dell’accoglienza del personale tecnico e logistico impegnato nelle competizioni, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. “Il Comitato Organizzatore – ha dichiarato il presidente Massimo Ferrarese – prosegue il percorso operativo verso il 2026, riconoscendo al territorio un ruolo da protagonista”.

Il protocollo, firmato dal dg Carlo Molfetta, dal presidente pugliese e vicepresidente nazionale di Federalberghi Francesco Caizzi e dal presidente di Federalberghi Taranto Marcello De Paola, punta a garantire un’organizzazione coordinata e distribuita sul territorio. Grazie alla collaborazione saranno individuate le strutture più idonee a ospitare lo staff, per circa 19mila pernottamenti tra la provincia di Taranto e altre aree pugliesi coinvolte. Federalberghi assicurerà standard qualitativi omogenei e supporterà la definizione di un modello di accoglienza integrato. “La Puglia sarà protagonista come sistema organizzato e coeso”, ha sottolineato Caizzi. “Il territorio tarantino è pronto a fare la sua parte”, ha aggiunto De Paola. “La firma di questo accordo rappresenta un passo decisivo verso un sistema di accoglienza all’altezza dei Giochi”, ha concluso Ferrarese. ( Ansa)