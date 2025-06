Giochi del Mediterraneo: stop ai subappalti a cascata nei cantieri

Siglato protocollo tra sindacati, Ance e commissario Ferrarese per garantire sicurezza e legalità nelle opere. Previsto un tavolo di monitoraggio permanente

Un patto per la sicurezza e la legalità nei cantieri dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto ieri mattina dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, dai vertici di Ance Taranto e dalle sigle sindacali del settore edile. “Potremo monitorare l’andamento dei cantieri e attuare verifiche in tempo reale grazie alla condivisione della banca dati con la Cassa edile della provincia ionica”, ha dichiarato Francesco Bardinella, segretario generale della Fillea-Cgil Taranto.

L’accordo arriva in un momento particolarmente delicato per il settore delle costruzioni, come evidenziato dalle recenti ispezioni. “Solo ieri l’Ispettorato del lavoro ha riscontrato diverse irregolarità in alcuni cantieri”, ha ricordato Bardinella, che non ha nascosto il rammarico per i ritardi accumulati nell’organizzazione dei Giochi, tali da richiedere la nomina di un commissario straordinario.

Il punto qualificante del protocollo, firmato anche dal presidente di Ance Taranto Vito Messi e dai rappresentanti di Filca-Cisl e Fenel-Uil, è il divieto di subappalto a cascata. “È una pratica che abbiamo contestato al governo Meloni perché mette a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori in un settore già ad alto rischio”, ha sottolineato il segretario della Fillea-Cgil.

L’intesa prevede l’istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio che coinvolgerà tutti i firmatari per garantire il rispetto degli standard di sicurezza e legalità nella realizzazione delle opere.