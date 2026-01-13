Giochi Mediterraneo, vertice con la Marina per l’accoglienza degli atleti

Al centro del confronto, definito “molto positivo” dal Commissario dei Giochi Massimo Ferrarese, il coordinamento delle attività legate alla logistica e all’accoglienza, con particolare attenzione alla disponibilità degli spazi portuali

Si è svolto oggi, martedì 13 gennaio, l’incontro tra il Comitato dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e il vertice della Marina Militare per affrontare il tema dell’attracco delle navi che ospiteranno gli atleti impegnati nella manifestazione sportiva.

Al centro del confronto, definito “molto positivo” dal Commissario dei Giochi Massimo Ferrarese, il coordinamento delle attività legate alla logistica e all’accoglienza, con particolare attenzione alla disponibilità degli spazi portuali.

“Abbiamo voluto innanzitutto ringraziare il Capo di Stato Maggiore della Marina, Giuseppe Berutti Bergotto, e l’ammiraglio Andrea Petroni – ha dichiarato Ferrarese in una nota – per la grande disponibilità e collaborazione già dimostrate, in particolare sul tema dell’attracco delle navi che ospiteranno gli atleti”.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati anche altri ambiti di collaborazione in vista dei Giochi, dalla sicurezza alla logistica, fino alla valorizzazione del ruolo strategico della Marina Militare per un evento internazionale che pone Taranto al centro del Mediterraneo.

“Una collaborazione solida e concreta – ha concluso Ferrarese – che rappresenta un valore aggiunto fondamentale per la riuscita dei Giochi del Mediterraneo 2026”.