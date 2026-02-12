Giovedì Grasso al MarTa di Taranto

Visita guidata e laboratorio per bambine e bambini dai 5 agli 11 anni

Percorrere i corridoi del Museo archeologico nazionale di Taranto e riconoscere su antichi vasi, il gusto della parodia, della risata e persino della presa in giro degli Dei.

L’ironia, la critica, la caricatura, le antiche civiltà l – fanno sapere – li maneggiavano come strumenti di crescita per l’intera comunità, così non è raro imbattersi in veri propri messaggi di critica e scherno verso i potenti di turno.

Per questa ragione il prossimo 12 febbraio, Giovedì Grasso, uno dei giorni più attesi del Carnevale che segna l’inizio dell’ultima settimana di festeggiamenti, il MArTA apre le porte ai più piccoli, che potranno entrare in stretto contatto con il mondo della satira, della comicità e delle maschere greche e romane.

Tra le sale del MArTA si ripercorreranno le tappe che portarono alla nascita del teatro greco, fino ad arrivare alla commedia e alle maschere di epoca romana.

A seguire – continuano – i bambini potranno partecipare a un laboratorio per la realizzazione della propria maschera ispirata a quelle appena viste in collezione.

L’attività è destinata ai bambini dai 5 agli 11 anni che potranno usufruire della visita e del laboratorio in forma gratuita, prenotando obbligatoriamente allo 099.4532112.

I bambini – concludono – dovranno essere accompagnati da un adulto che invece potrà partecipare alla visita e assistere all’attività didattica al costo di ingresso per il Museo di 10 euro.

L’attività si svolgerà giovedì 12 febbraio alle ore 17.00.

E’ possibile partecipare all’attività vestiti in maschera.