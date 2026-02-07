sabato 7 Febbraio 26
Giunta regionale, il bando per i direttori Asl

Torneo delle Regioni, il Comune di Taranto assente

CP -
di Vittorio Galigani Nel corso degli interventi istituzionali si è inevitabilmente parlato anche dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, altro grande appuntamento sportivo che...
Ti regalerò una rosa, povertà e salute mentale: il rapporto Caritas

CP -
di Rosa Surico La precarietà lavorativa, il disagio economico, la solitudine e le disuguaglianze sociali sono lo spauracchio della salute mentale tra le persone....
Confartigianato, Taranto: “Scelte coraggiose per presentarsi al mondo”

CP -
Dignità all' economia di vicinato, svolta sui tributi e servizi. Urgente un confronto costruttivo con l' Amministrazione Confartigianato Taranto richiama l’attenzione su un’urgenza che non...
