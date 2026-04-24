Giuramento Marina Militare, intervengono Bitetti e Molfetta

Il primo cittadino del capoluogo ionico dichiara che oggi è stata mostrata “una fotografia di Taranto, purtroppo non ancora del tutto conosciuta”. Secondo il Direttore Generale dei Giochi del Mediterraneo, invece, si respira “emozione e sinergia in vista della competizione”

Il sindaco di Taranto Piero Bitetti è intervenuto sul Giuramento della Marina Militare che si è svolto, stamattina, sulla Rotonda del Lungomare. Il primo cittadino ha chiesto scusa ai cittadini del borgo per i disagi sulla viabilità: “Quella di oggi è una giornata che resterà nella storia di Taranto per i tanti allievi che hanno prestato Giuramento, per la presenza delle loro famiglie, ma anche per la riuscita di una manifestazione la cui gestione è stata una complessa macchina che ha visto il Comune di Taranto coinvolto in prima persona. Abbiamo fatto del nostro meglio per limitare i disagi ai cittadini, e questo nonostante la presenza di molti cantieri non rinviabili. Chiediamo scusa alla comunità, soprattutto a quella del borgo, ma era nostro dovere garantire la riuscita dell’evento fornendo la massima collaborazione”.

Per il sindaco oggi è stata mostrata una fotografia di Taranto purtroppo non ancora del tutto conosciuta: “Grazie alle immagini delle dirette e agli scatti che gireranno anche nei prossimi giorni sui social e web. Il Giuramento crea indotto, ritorno tangibile per la città e per la nostra economia, una città che io definisco la più bella del mondo e che merita rispetto e riscatto”.

Sulla manifestazione è intervenuto anche il Direttore Generale dei Giochi del Mediterraneo, presente anche lui alla cerimonia: “Sono sempre molto attratto da questo tipo di cerimonie, per i miei trascorsi nell’Arma dei Carabinieri. Avendo partecipato attivamente al giuramento, da militare, posso immaginare l’emozione provata dai ragazzi, davanti ai parenti, amici, a tutta la folla presente al Giuramento. Auguro loro una carriera ricca di soddisfazioni. Voglio inoltre ringraziare il Comandante Interregionale Marittimo Sud, ammiraglio di divisione Andrea Petroni per l’invito a questa splendida cerimonia”. Per il Comitato Organizzatore, cerimonie come questa non sono semplici appuntamenti istituzionali, ma tappe di un percorso condiviso: “Un rodaggio prezioso che consolida la sinergia con la Marina Militare e mette alla prova quella capacità di fare squadra che sarà al centro di Taranto 2026”.