Calcavia “Croce”, quando inizieranno i lavori

Dal 26 aprile la carreggiata passerà da quattro a due corsie

Il Comune di Taranto avvisa che, a partire dal 26 aprile, il Cavalcavia “Croce” sarà interessato da lavori di restringimento della carreggiata, che passerà da 4 a due corsie.

L’intervento si è reso necessario a seguito di indagini e analisi effettuate sull’opera da cui è emersa la necessità del restringimento fino al completamento dei lavori di consolidamento statico/sismico: “Si tratta di un intervento – spiega l’amministrazione Bitetti – di sicurezza pubblica in virtù delle condizioni di degrado riscontrate su alcune strutture che potrebbero comprometterne la capacità portante. È, di fatto, un provvedimento di gestione del rischio che riduce la probabilità di eventi dannosi”.

Nelle prossime ore sarà predisposta apposita segnaletica stradale.