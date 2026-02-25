Gloria Campaner, un po’ di Taranto a Milano-Cortina

La direttrice artistica del MAP Festival, ha chiuso le Olimpiadi, sarà ospite il mese prossimo al teatro Orfeo per la stagione Eventi musicali 2025/2026

Motivo d’orgoglio per la nostra città – fanno sapere – che ospiterà la pianista di statura internazionale il mese prossimo al teatro Orfeo.

“Experience” – informano – è l’intensa composizione di Ludovico Einaudi eseguita mentre si compie lo spegnimento dei bracieri delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Al pianoforte, la nostra Gloria Campaner, direttrice artistica del MAP Festival, una delle più importanti rassegne nazionali ideate dall’Orchestra ICO della Magna Grecia.

Fra i nomi di maggior prestigio che hanno preso parte alla diretta in mondovisione, spicca quello Gloria Campaner, protagonista di uno dei momenti più emozionanti della chiusura delle Olimpiadi. Alla fine della sua straordinaria performance, è stato come assistere a un lungo, meritatissimo applauso tributato anche alla nostra città.

Felice per la partecipazione della Campaner a Milano-Cortina, il Maestro Piero Romano.

“Alla vigilia della chiusura dei Giochi – ha detto Romano – le abbiamo manifestato tutto il nostro orgoglio e quello della città, esprimendole sentimenti di vicinanza”.

E’ stato proprio il direttore artistico dell’Orchestra ICO, anni fa, ad offrire alla grande pianista veneta il ruolo di direttrice artistica del MAP, un festival che negli anni ha richiamato archistar famose in tutto il mondo.

Gloria Campaner, giovedì 19 marzo sarà ospite del teatro Orfeo di Taranto (Stagione Eventi musicali 2025/2026). In programma lo spettacolo “LiberTANGO”, altro momento a sottolineare affetto e amicizia che legano l’artista a Taranto. Sullo stesso palco, i musicisti Alessandro Carbonare (clarinetto) e Mario Stefano Pietrodarchi (bandoneon), con i ballerini Chiara Benati e Andrea Vighi.