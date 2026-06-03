Grottaglie, aeroporto quasi pronto

Sopralluogo dei consiglieri regionali: “Un tipico esempio di democrazia partecipata”

Il terminal passeggeri dell’aeroporto ‘Marcello Arlotta’ di Grottaglie (Taranto) potrebbe essere completato entro un mese, prima del successivo collaudo da parte dell’Enac.

È quanto emerso nel corso del sopralluogo promosso dai consiglieri regionali pugliesi Annagrazia Angolano, Cosimo Borraccino e Giuseppe Fischetti, al quale hanno partecipato rappresentanti istituzionali, cittadini e componenti del Comitato Pro-Aeroporto. L’iniziativa, organizzata come un open day con il supporto di Aeroporti di Puglia, ha consentito di fare il punto sullo stato dei lavori e sugli investimenti pubblici destinati allo scalo jonico.

Presente il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, che ha illustrato gli interventi realizzati per il potenziamento dell’infrastruttura, compresa l’ultima tranche di finanziamenti regionali pari a 9 milioni di euro destinata proprio al terminal passeggeri. Secondo i tre consiglieri regionali, il sopralluogo ha rappresentato “un tipico esempio di democrazia partecipata”, offrendo alla comunità locale l’opportunità di verificare direttamente l’avanzamento delle opere e l’utilizzo delle risorse pubbliche. Nel corso dell’incontro è tornato al centro del dibattito il tema dell’apertura ai voli passeggeri di linea. Pur prendendo atto dell’indicazione contenuta nel Piano nazionale aeroporti che assegna allo scalo una vocazione cargo, i consiglieri ritengono che la prospettiva del traffico passeggeri non possa essere esclusa. “Abbiamo ascoltato le legittime aspettative dei componenti del Comitato e della cittadinanza presente. Aspettative che richiedono un lavoro di squadra della Regione e del Governo nazionale e sulle quali manifestiamo tutta la disponibilità a lavorare, come già stiamo facendo”, affermano Angolano, Borraccino e Fischetti. Per gli esponenti regionali, la giornata segna l’avvio di una nuova fase di confronto istituzionale finalizzata a ottenere risposte concrete sul futuro dello scalo, considerato una leva strategica per lo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale del territorio ionico. (Ansa)

