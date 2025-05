Grottaglie, controlli agi esercizi commerciali: denunciati due imprenditori

Controlli dei Carabinieri nel weekend: ispezioni in una pasticceria e in una gastronomia portano a denunce e sanzioni per oltre 20mila euro

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Taranto, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e alla prevenzione e repressione dei reati nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato Lavoro di Taranto, durante il weekend, hanno proceduto alla denuncia di due imprenditori martinesi, titolari rispettivamente di una pasticceria e di una attività di gastronomia, per presunte responsabilità in relazione a violazioni al Testo Unico sulle norme relative alla salute, alla sicurezza e alla formazione dei lavoratori, nonché per il mancato rispetto di quanto previsto in materia di “prevenzione incendi”.

In particolare, nel primo esercizio commerciale, è stata riscontrata l’assenza di estintori, mentre nella seconda attività l’omessa formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti, nonché la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ed ovvero quel documento obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente, redatto dal datore di lavoro, che descrive le misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Pertanto, l’attività è stata, cautelarmente, sospesa.

Sono state elevate ammende e sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 20.000 euro.

Per quanto riguarda i denunciati, sia fatta salva la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.