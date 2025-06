Grottaglie punta sulla mobilità green: 40 minuti gratis al giorno in e-bike per tutti

Dal 15 giugno al 31 agosto il Comune promuove il bike sharing elettrico per incentivare uno stile di vita più sostenibile durante l’estate

A partire da sabato 15 giugno, chi sceglie di muoversi in e-bike a Grottaglie avrà un motivo in più per lasciare l’auto parcheggiata: parte una nuova promozione che offre 40 minuti gratuiti al giorno per ogni utente del servizio di bike sharing elettrico.

L’amministratore di Grottaglie, nell’ottica di incentivare le politiche di sostenibilità ambientale, ha sottoscritto una convenzione con la società “VADO SERVICE SRLS”.

L’iniziativa, valida fino al 31 agosto 2025, vuole incentivare la mobilità sostenibile durante i mesi estivi, offrendo una soluzione concreta, ecologica e smart per spostarsi in città. L’unico costo previsto sarà quello di sblocco del mezzo, pari a 1 euro, rimborsabile se la bicicletta viene restituita negli stalli dedicati. Andranno comunque caricati almeno 10 euro che non verranno scalati.

“È un piccolo grande passo per migliorare la qualità della vita urbana. – commenta il Sindaco Ciro D’Alò – Soprattutto d’estate, quando la città si riempie di movimento, di eventi e di turisti, vogliamo promuovere un modo diverso di vivere Grottaglie: più silenzioso, più pulito, più dinamico.”

L’opportunità è aperta a tutti: cittadini e turisti potranno pedalare tra le botteghe della ceramica, il centro storico e le vie del commercio, in piena libertà. Con il supporto della pedalata assistita, anche le salite diventeranno più piacevoli.

Il Comune curerà la promozione del servizio attraverso i suoi canali ufficiali, mentre VADO SERVICE garantirà la gestione operativa, la manutenzione e il monitoraggio costante tramite report periodici.