Guardia Costiera Di Taranto, tre bagnanti su sup salvati dal vento forte

I militari sono riusciti prontamente a individuare i malcapitati, ormai visibilmente affaticati, recuperandoli a bordo in totale sicurezza e trasportandoli a terra

Nel tardo pomeriggio di ieri, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Taranto è intervenuta d’urgenza per soccorrere alcuni bagnanti in difficoltà nelle acque di Torretta Mare e Campomarino.

In particolare, le forti e improvvise raffiche di vento da Nord – superiori ai 20 nodi – hanno trascinato al largo tre persone a bordo di due SUP, rendendo impossibile il loro rientro a riva. La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente: una motovedetta e un gommone della Guardia Costiera, affiancati da altri mezzi concorrenti, hanno raggiunto rapidamente le due zone segnalate. I militari sono riusciti a individuare i malcapitati, ormai visibilmente affaticati, recuperandoli a bordo in totale sicurezza e trasportandoli a terra.

A seguito dell’accaduto, la Guardia Costiera ricorda che il rapido peggioramento delle condizioni meteo-marine può rappresentare un serio pericolo per chiunque pratichi attività balneari o sportive in mare. Si invita pertanto a prestare sempre la massima attenzione alle previsioni del tempo e alle indicazioni di sicurezza fornite lungo il litorale.