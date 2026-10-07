Guardia di Finanza, misura cautelare per un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno

In particolare, il soggetto avrebbe ripetuto diverse violazioni della prescrizione imposta dall’Autorità Giudiziaria, in numerose occasioni

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo ionico, nei confronti di un soggetto indagato per violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Gli approfondimenti investigativi condotti dai Finanzieri, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari in capo all’indagato, in relazione al reato ipotizzato. In particolare, sarebbero emerse ripetute violazioni della prescrizione imposta dall’Autorità Giudiziaria, da parte del sorvegliato speciale, il quale in numerose occasioni si sarebbe allontanato dalla propria dimora, non ottemperando all’obbligo della preventiva comunicazione.

Sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini e all’esito dell’interrogatorio preventivo a cui è stato sottoposto l’indagato, il G.I.P. ha applicato nei confronti di quest’ultimo la misura cautelare personale degli arresti domiciliari. Si ricorda che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti nonché la stessa misura cautelare hanno natura provvisoria. La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità.