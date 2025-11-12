mercoledì 12 Novembre 25
CP

Guerra russo-ucraina: ideologia, tifo e perdita della comprensione

Primo Piano

Articoli Correlati

Fim, Fiom e Uilm: “Da parte di Urso è stato un vero e proprio tradimento”

CP -
Richiesto l' intervento della presidente del Consiglio. "Eravamo stati convocati per discutere il piano di riconversione di agosto e ci hanno presentato un piano...
Read more

Ex Ilva, Fiom: per il governo piano di decarbonizzazione in 4 anni

CP -
Aumento della Cassa integrazione per un totale di 6000 persone e negoziati con un nuovo potenziale acquirente estero Un "piano di decarbonizzazione" che si...
Read more

Confcommercio, Giangrande: Taranto, su Pnrr deve accelerare

CP -
"Con 33 progetti finanziati per 351,6 milioni di euro ha speso appena il 13,8%, restando in quinta posizione dietro Lecce, Foggia, Andria e Brindisi" "Taranto...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand