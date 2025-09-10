mercoledì 10 Settembre 25
CP

I Giochi del Mediterraneo 2026 protagonisti della ‘Giornata dello Sport Italiano nel Mondo”

Primo Piano

Articoli Correlati

Maltrattava la moglie con calci e pugni: arrestato 61enne nel Tarantino

CP -
All’arrivo dei Carabinieri, la donna ha denunciato non solo l’aggressione appena subita, ma anche una lunga serie di episodi di violenza fisica e verbale...
Read more

Lavoratore licenziato in Vestas, la protesta non si ferma

CP -
Le segreterie provinciali di Fiom-Cgil e Uilm-Uil si preparano a nuove iniziative di mobilitazione per la giornata di venerdì 12 settembre La protesta non si...
Read more

Ex Ilva, nuove emissioni di polveri rosse

CP -
Luciano Manna denuncia un nuovo episodio di emissioni all’interno dello stabilimento e chiede l’intervento immediato della Procura di Taranto “Un nuovo episodio di emissione di...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand